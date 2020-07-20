В Челябинске задержали 19-летнего подозреваемого в изготовлении наркотиков

Мужчина планировал продавать вещество.

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Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в приготовлении синтетического наркотика. 19-летний мужчина изготовил запрещённое вещество с целью его сбыта. Всего у подозреваемого было изъято более 330 грамм наркотика.

Мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Челябинску. Полицейские изъяли у него более 330 граммов синтетического наркотика. Выяснилось, что подозреваемый изготовил его сам в условиях подпольной нарколаборатории в Советском районе.

«В ходе обследования помещения полицейскими обнаружены также химические реактивы, лабораторное оборудование для производства наркотических средств, реагенты, электронные весы, упаковочный материал, ноутбук, средства защиты дыхания, перчатки»,— пояснили сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов УК России. Если вина подозреваемого будет доказана, он получит до 20 лет тюрьмы. Сейчас 19-летний челябинец находится под стражей.