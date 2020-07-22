Челябинцев с 36 свертками наркотиков в иномарке задержали полицейские

Молодые люди планировали сбыть более 30 граммов «синтетики».

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В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов 28-летнего водителя иномарки, — автомобилист и его 28-летний пассажир вели себя подозрительно. При досмотре в машине нашли и изъяли 36 свертков с наркотическим синтетическим средством PVP.

Выяснилось, что парни планировали сбыть более 30 граммов наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«Полицейскими установлено, что задержанные — ранее не судимые местные жители, 1992 года рождения, — через сеть Интернет получили информацию от неустановленного лица о местонахождении наркотического средства в лесополосе, забрали его и в дальнейшем планировали сбыть», — прокомментировала сайту «Первый областной» врио начальника ОС со СМИ УМВД России по Челябинску Марина Талипова.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех участников противоправного деяния.