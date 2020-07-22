Полкилограмма конопли изъято у жителя Чебаркульского района

Он изготовил наркотик для личного потребления.

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Два жителя Челябинской области попались на хранении наркотиков. Первый является жителем поселка Тимирязевский. 22-летний молодой человек ранее не был судим, полицией не привлекался. Но сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Чебаркульский» изъяли у мужчины около полукилограмма наркосодержащей конопли и около 1 грамма гашишного масла. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что это он изготовил для личного потребления.

Еще один любитель запретного был задержан оперуполномоченными уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Октябрьскому району в ходе оперативно-розыскного мероприятия. В деревне Новомосковское, в хозяйственной постройке на территории дома также у ранее не судимого 49-летнего мужчины нашли натуральные наркотики. Среди них были марихуана около 30 граммов, семена конопли и гашишное масло, общим объемом 15 граммов. Задержанный также пояснил, что хранил эти вещества лишь для собственного употребления.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что на второго задержанного, из Октябрьского района, составлен протокол по части 1 статьи 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Это влечет за собой лишь наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или же административный арест на срок до пятнадцати суток. На данный момент в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А вот жителю Чебаркульского района мера пресечения пока избирается.