В Челябинске чуть не взорвалась газовая труба

Инцидент произошёл в Советском районе.

Сегодня, 11 июля, рано утром в Челябинске жильцы одного дома Советского района проснулись от сильного грохота. Из-за бушующего ветра обвалилось дерево и упало прямо на газовую трубу.

Инцидент произошёл по адресу Елькина, 86А. Упавшее дерево — это полбеды: из повреждённой трубы произошла утечка газа. Если кто-то не проснулся от громких звуков, то от запаха газа встревожились точно все.

Как рассказала сайту «Первый областной» жительница дома №86А Анна Киселёва, дерево обвалилось в четыре часа утра, службы прибыли почти сразу.

«Газовая служба приехала через минут 15 после происшествия. А коммунальщики появились только к обеду. Они совсем ничего не делают», — поделилась Анна Киселёва.

По словам жильцов, ещё бы немного и газовая труба бы взорвалась. От трагедии, как бы парадоксально не звучало, их спасло то самое дерево, которое просто повисло на трубе и не дало возможности произойти страшному несчастью.