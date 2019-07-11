В Челябинске засохшие деревья заменят на новые

Заболевшие голубые ели в центре города уберут до конца 2020 года.

В Челябинске начнут работы по замене засохших голубых елей в центре города. Несколько лет организация «Гражданский патруль» бьет тревогу: деревья погибают уже давно. Участники движения пытались выяснить, кто отвечает за деревья: администрации района или города. За помощью правозащитники обратились в прокуратуру и министерство экологии. Из Управления экологии пришел ответ о том, что деревья будут заменять.

«В весенне-осенний период 2019–2020 годов за счет субсидии из бюджета Челябинской области будет проведено масштабное озеленение вдоль областных магистралей города. В настоящее время Управлением дорожного хозяйства совместно с администрациями районов завершены работы по уточнению объемов высадки зеленых насаждений, с учетом замены сухостойных деревьев», — прокомментировала ситуацию для «Гражданского патруля» начальник Управления экологии и природопользования Челябинска Алена Юшкова.

Правозащитники будут продолжать искать ответственного за состояние деревьев. В планах у организации добиться ответа на этот вопрос через прокуратуру.

