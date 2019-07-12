Челябинский бор разделит пешеходный мост

Сроки реализации проекта пока не названы.

Вчера, 11 июля, было принято решение построить надземный пешеходный переход по улице Худякова в Челябинске, которая разделяет городской бор. Проект обсуждался во время публичных слушаний в Доме архитектора.

Мост соединит дорогу, которая идет по бору от проспекта Ленина, с дорогой, ведущей к «Обкомовским дачам». По словам авторов проекта, это поможет и пешеходам, и автомобилистам, поскольку сейчас люди перебегают этот опасный участок, при этом мешая водителям. В длину мост будет занимать 396 метров, а общая ширина составит пять метров, из которых три будут отданы под тротуар, а два под велодорожки.

Также позаботятся и о маломобильной части населения: в проекте предусмотрены пологие участки подъема. Для обладателей велосипедов установят специальные пандусы.