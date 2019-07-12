Мемориальный сквер в Магнитогорске пострадал от рекламы и вандалов

Работы по созданию парка завершились в начале июля.

Магнитогорский сквер, построенный в честь памяти погибшим при обрушении жилого дома, оказался подвержен вандализму.

10 июля пользователи социальных сетей выложили фотографии деревьев сквера, которые были обклеены рекламой. Жителей города возмутило подобное отношение к месту, где до этого, буквально полгода назад, произошел страшный взрыв жилого дома. Расклейщиков незаконной рекламы обязали выплатить штрафы.





Однако уже на утро 11 июля жильцы близлежащих домов обнаружили в сквере скамейку, которую облили отработанным маслом и испачкали экскрементами. В администрации города заявили, что хулиганы будут найдены и привлечены к ответственности.





«Территория у дома №164 находится под видеонаблюдением. Мы готовим заявление в полицию, будем искать негодяев, чтобы рассказать городу о его "героях"», — заявил начальник управления капитального строительства и благоустройства городской администрации Александр Печкарев.

Также во время замены скамеек один из автолюбителей решил не ждать окончания работ и объехал грузовую машину по газону и новой тротуарной плитке.

В связи с участившимися случаями вандализма, администрация города просит неравнодушных горожан сообщать о каждом неподобающем поведении в сквере по телефону или электронной почте.