В Челябинске вынесли приговор сожителям, выкинувшим в реку 7-месячного ребенка

Татьяну Пупышеву отправили в колонию общего режима, Евгения Гаврилова — в колонию строгого режима.

Сегодня, 25 ноября, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор сожителям, которые 22 октября прошлого года замучили 7-месячного мальчика до смерти, а тело выбросили в реку Миасс. Об этом Первому областному информагентству сообщил собеседник, находящийся в суде.

В трагедии, которая всколыхнула всю область, поставлена точка. Приговор оглашали без присутствия журналистов, поскольку обвиняемый Евгений Гаврилов сразу заявил, на первом заседании, что не будет давать показаний, если СМИ будут освещать процесс. Сегодня он не сдержался в высказываниях и покрыл корреспондентов бранными словами.

«Гаврилова признали виновным и назначили 9 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Пупышеву осудили на 9 лет колонии общего режима», — рассказал собеседник.

Напомним, трагедия произошла 22 октября 2020 года. В тот день 24-летняя жительница Челябинска обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка. Она сообщила, что сына украли, но позже призналась, что мальчик умер дома, а его тело она сбросила в реку Миасс.

По подозрению в убийстве мать семимесячного Никиты Татьяна Пупышева и ее 29-летний сожитель Евгений Гаврилов были задержаны. Тело мальчика достали из воды. По версии следствия, ребенок скончался от множественных ударов в область головы.

В отношении сожителей были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»).



Мальчика похоронили за счет собранных средств неравнодушных челябинцев и родственницы Никиты.

Добавим, что также расследуется еще одно уголовное дело. За бездействие и недолжное осуществление надзора за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») ответят должностные лица органов соцзащиты.



