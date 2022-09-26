В Челябинске вынесли приговор обвиняемому в халатности при взрыве в ковидной больнице

Виктору Вяткину присудили штраф





«Суд приговорил виновного к штрафу в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать административные должности сроком на два года. Заявленные потерпевшими иски должны быть рассмотрены в порядке гражданского производства», — сообщили в суде.



Напомним, гособвинитель запросил признать Вяткина виновным и назначить ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ и взыскать с него полученный в результате происшествия ущерб — 19,1 миллиона рублей.

Сегодня, 26 сентября, Центральный районный суд вынес приговор заместителю главного врача по административно-хозяйственным вопросам Виктору Вяткину. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.«Суд приговорил виновного к штрафу в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать административные должности сроком на два года. Заявленные потерпевшими иски должны быть рассмотрены в порядке гражданского производства», — сообщили в суде.

Взрыв кислородной станции произошел

. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.

Техник по обслуживанию кислородных баллонов в ГКБ № 2 рассказал

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