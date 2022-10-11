В Челябинске экс‑сотрудника структуры Роскосмоса осудили за взятки на 6 млн рублей

Юрий Шубин также признан виновным в коммерческом подкупе

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главного конструктора в ГРЦ имени Макеева Юрию Шубину. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего топ-менеджера Государственного ракетного центра признали виновным в получении взяток (пункты «а», «в» части 5, части 5 статьи 290 УК РФ) и в коммерческом подкупе (пункт «а» части 34 статьи 204 УК РФ).

Установлено, что Шубин незаконно получил от партнеров более 6 миллионов рублей в рамках работы над проектом баллистической ракеты.

«Шубина приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет. Также в доход РФ с виновного взыскано 5,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.