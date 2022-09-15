В Челябинске гособвинитель запросил наказание по делу о взрыве в ковидной больнице

Виктор Вяткин просит вынести ему оправдательный приговор

Сегодня, 15 сентября, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу о халатности (часть 1 прим. 1 статьи 293 УК РФ) при взрыве 31 октября 2020 года кислородной станции в ГКБ № 2. На скамье подсудимых — заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам Виктор Вяткин, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Гособвинитель считает, что предъявленных доказательств и показаний свидетелей достаточно, чтобы наказать обвиняемого.

«Вина подсудимого подтверждается видеозаписями осмотра места происшествия, допросами потерпевших и свидетелей, рапортом об обнаружении признаков преступления. Проектной документации на размещение кислородного пункта не было, однако его установили с разрешения подсудимого. Прошу суд признать Вяткина виновным и назначить ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ и взыскать с него полученный в результате происшествия ущерб на сумму 19,7 миллиона рублей», — выступил в прениях гособвинитель.

Виктор Вяткин с обвинением не согласился и попросил суд оправдать его. Позицию подзащитного поддерживает и адвокат Федор Кравченко.

«К организации ковидного госпиталя мой подзащитный не имеет отношения. Вяткин не имеет специального образования и не знает о правилах работы сосудов под давлением. Возможно, в работе моего подзащитного и были нарушения, но они носят формальный характер. Кислородная станция была введена в эксплуатацию с разрешения министерства здравоохранения Челябинской области и главного врача больницы. Моего подзащитного прошу оправдать», — сказал адвокат.

Виктор Вяткин попросил суд отложить заседание и позволить ему подготовить последнее слово перед приговором.

Напомним, взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября позапрошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.



Техник по обслуживанию кислородных баллонов в ГКБ № 2 рассказал об утечке кислорода из криоцилиндра.



Представитель Уральского управления Ростехнадзора рассказал, что кислородная станция была оборудована без учета технических регламентов, а клапаны на газовых баллонах должны были выводиться на улицу, однако остались в помещении.



Близится к завершению еще одно судебное разбирательство по делу о взрыве в ковидной больнице. На скамье подсудимых — техник, отвечающий за работу кислородной станции, Сергей Соломинцев. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (по части 1 статьи 217 УК РФ).