Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева исключили из «Единой России»

На этой неделе суд вынес ему обвинительный приговор.

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Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев исключен из партии «Единая Россия». Основанием стало вынесение обвинительного приговора по делу о взятке в крупном размере.

«Да, Тефтелева исключили из партии. Данное решение принято на заседании президиума регионального политсовета», — сообщает РИА Новости со ссылкой на челябинское региональное отделение «Единой России».

Добавим, согласно уставу партии, при возбуждении уголовного дела в отношении члена партии его членство в партии приостанавливается. Исключают из партии при вынесении обвинительного приговора.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Евгению Тефтелеву. Бывший мэр признан виновным в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Ему назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.