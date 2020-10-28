УФСБ обнародовало видео обыска в доме экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Оперативники засняли, где бывший глава города хранил крупные суммы денег.

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УФСБ России по Челябинской области обнародовало оперативную съемку в доме Евгения Тефтелева. На видео — обыск в доме бывшего главы города, которому в среду, 28 октября, вынесли приговор.

Видео начинается с диалога между сотрудниками спецслужб и главой дома.

— Здравствуйте, вы одни проживаете?

— Одни.

— В доме есть животные?

— Никого нет.

В кадр попали посуда, иконы и фотографии на полках. Из ящиков достают удостоверения, награды, дипломы Евгения Тефтелева. В ряд сложены сотовые телефоны, драгоценности. Далее экс-мэра просят достать из шкафов и сейфов деньги. В коробке из-под обуви нашли пачки с пятитысячными купюрами. В одном из сейфов деньги были сложены тысячерублевыми банкнотами. Также нашли евро и доллары.

В среду, 28 октября, Евгению Тефтелеву огласили приговор: три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 37,5 миллиона рублей, а также запрет занимать должности государственной и муниципальной службы на три года. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту получения взятки. С 2015 по 2017 год экс-мэр совместно с бывшим начальником управления капитального строительства администрации города Пашковым получил от руководителя строительной организации Селещука частями взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве детсадов и школ.