В Челябинске встало движение трамваев на Каслинском мосту

Электротранспорт остановился на Каслинском мосту.

В Челябинске из-за неисправности стоит движение трамваев. О том, что вагоны остановились на Каслинском мосту, сообщили пользователи социальных сетей. Группа «Челябинский транспорт» выложила пост, в котором сказано, что трамваи остановились из-за залома пантографа.

«Трамваи на Каслинском мосту стоят, только что сообщили, что неисправна контактная сеть», — прокомментировали сайту «Первый областной» в диспетчерской службе общественного транспорта.

Для починки линии на место выехало несколько ремонтных бригад. Срок устранения поломки в диспетчерской службе не прокомментировали.

