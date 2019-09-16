Движение электротранспорта на Северо-Западе до конца не восстановлено

Трамваи должны поехать уже сегодня вечером.

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В Челябинске из-за обрыва контактной сети парализовано движение электротранспорта на проспекте Победы. Ни трамваи, ни троллейбусы не курсируют по маршрутам из-за того, что водитель грузового автомобиля МАЗ оборвал провода контактной сети. На месте происшествия работает несколько аварийных бригад.

«На перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы остановилось движение трамваев номер 14, 15, 16, 22. Сегодня вечером электротранспорт уже должен начать ходить по маршруту. А вот линию троллейбусов номер 10, 14 и 17 восстановят только к утру», — сообщил начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев.

Отметим, что водитель грузовика МАЗ, на прицепе которого были расположены экскаваторы, скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, сначала мужчина остановился и освобидил свое транспортное средство от проводов, а затем покинул место происшествия. Тем не менее, через некоторое время его настигли сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП проводится проверка.