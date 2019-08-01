Челябинский романтик остановил трамвай ради любимой

Парень затормозил вагон по улице Эстноской.

В столице Южного Урала молодой человек перегородил трамвайные пути, чтобы вручить букет девушке. Инцидент произошел вчера, 31 июля, в Ленинском районе Челябинска, в районе остановки «Улица Эстонская». Поступок парня сегодня живо обсуждают в социальных сетях. Видео появилось в нескольких популярных сообществах.

На нем видно, как автомобиль южноуральца останавливается на путях, из него выходит водитель и направляется к трамваю, жестами прося водителя открыть двери. Он входит в вагон, направляется к одной из пассажирок, вручает букет и уходит.

Участники обсуждения разделились на два лагеря: одни посчитали поступок романтичным, другие порыва души молодого человека не оценили.

На движение общественного транспорта данный поступок никак не повлиял. После того, как парень покинул вагон, трамвай продолжил свой маршрут.

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