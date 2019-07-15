Челябинские врачи спасли пенсионерку от редкого заболевания

Женщина уже вернулась домой.

Врачи городской клинической больницы №1 города Челябинска помогли пациентке с острой демиелинизирующей полинейропатией Гийена-Барре – тяжелым нарушением работы нервной системы.

У 66-летней пенсионерки резко ухудшилось самочувствие на фоне пневмонии: нарушилась чувствительность ног, что привело к ее обездвиженности. Неврологами был диагностирован диагноз Гийена-Барре, после чего женщина в тяжелом состоянии доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где ей оказано необходимое лечение.

«Поражение нервной системы при синдроме Гийена-Барре может проявиться на фоне иммунодефицита, вызванного инфекционными и воспалительными заболеваниями. Пневмония и послужила этой причиной. Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, сигнал по нервным волокнам не поступает, и мышцы обездвиживаются. К счастью, мы сумели остановить иммунную аутоагрессию на ранней стадии, это предотвратило развитие глубокого и стойкого неврологического дефицита», — рассказала врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ №1 Диана Хайрутдинова.

В стационаре первой городской больницы пациентка провела около 4 недель. После пройденного курса реабилитации, она была выписана домой.

Также синдром характеризуется высокой летальностью. Те пациенты, которые выживают, долгое время восстанавливаются, могут стать инвалидами. Поэтому особенно важно вовремя поставить диагноз и незамедлительно начать лечение, после которого необходима поэтапная реабилитация.