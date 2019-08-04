Преподавателя челябинского университета обвинили в получении взятки

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Один из преподавателей Южно-Уральского государственного медицинского университета обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.



Согласно версии следствия, доцент одной из кафедр получила взятку от студента в размере 30 тысяч рублей за положительную оценку на экзамене без проверки фактических знаний, а также ликвидацию академической задолженности.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ о получении взятки», — заявили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и управления МВД Челябинской области проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.