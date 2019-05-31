В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор

Кабина автомобиля была сильно повреждена.

В Челябинске автомобиль «Урал» протаранил опору ЛЭП и светофор. Очевидцы рассказали, что кабина машины была сильно повреждена и смята, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая около 12:30 на Свердловском тракте, 18 А.



Водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач и на светофор. — рассказали сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Отметим, что во время аварии никто не пострадал.

