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/ Сильный ветер снес несколько светофоров в Челябинске

Сильный ветер снес несколько светофоров в Челябинске

Об инциденте очевидцы сообщили в социальных сетях.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Сильный ветер стал причиной срыва нескольких светофоров в Челябинске. В частности пострадали устройства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Кирова и на Свердловском проспекте вблизи автовокзала «Юность». О произошедшем инциденте челябинцы рассказали в социальных сетях.

Улица Братьев Кашириных, пересечение с Кирова Светофор решил отдохнуть. — пишет житель Челябинска Дмитрий Беляков.

В ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» прокомментировали, что готовы обеспечить регулирование в случае возникновения необходимости.

Отметим, что в последние сутки в Челябинске установилась дожди, а также грозы и сильный ветер. Отдельные его порывы достигают 22-27 метров в секунду. Это связано с прохождением холодного фронда.

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