В Челябинске фура протаранила трамвай

Водителя пострадавшего транспорта госпитализировали.

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Накануне вечером в Ленинском районе Челябинска произошло жуткое ДТП. Фура, двигаясь на большой скорости, врезалась в трамвай. Подробнее об инциденте рассказали очевидцы.

ЧП произошло на Копейском шоссе в районе ТРК «Алмаз» около 23:20. По словам свидетелей аварии, водитель грузовика, двигаясь на большой скорости, протаранил трамвай и скрылся с места происшествия. По кадрам, сделанным очевидцами, заметно, что кабина трамвая полностью разбита.

«Фура ехала на завершающий зелёный сигнал светофора на большой скорости и въехала в трамвай. В транспорте находилось около 10 человек, никто из них, вроде бы, серьёзно не пострадал. Водитель трамвая сильно ударился головой, его на "скорой" отвезли в больницу»,— сообщают очевидцы в социальных сетях.

Официальный комментарий на момент публикации статьи получить не удалось. Однако на данный момент известно, что с водителем трамвая всё в порядке.

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