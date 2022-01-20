В Челябинске водитель маршрутки сбил школьницу

Девочке понадобилась медицинская помощь

Сегодня, 20 января, водитель маршрутного такси № 72 сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось около 12:00 рядом с домом № 48 по улице Бажова.

«Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент ее сбило маршрутное такси № 72. Ребенку понадобилась помощь медиков», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

За январь 2022 года на дорогах Челябинской области 38 человек получили травмы, попав под колеса авто. Еще шесть человек погибли.