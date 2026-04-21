Премия «Медиасреда»: в Челябинске выбрали 14 лучших молодых журналистов

Церемонию награждения открыл губернатор Алексей Текслер

В Челябинске подвели итоги второй региональной премии в сфере молодежных медиа «Медиасреда». На церемонии награждения собрались финалисты, наставники и руководители школьных и студенческих медиацентров, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Юные таланты от 14 до 20 лет боролись за звание «лучших» в 13 номинациях. Оценивал их экспертный совет, состоящий из представителей ведущих СМИ региона.





На церемонии награждения к участникам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





«Ребята, вы должны помнить и осознавать, что у слова очень большая сила. И это накладывает определенную ответственность перед аудиторией. Все, что вы делаете, должно быть направлено на то, чтобы делать мир вокруг вас лучше. Уверен, что вы так поступаете и будете так делать в будущем», — сказал глава региона.

Идея премии появилась после того, как на Южном Урале провели Всероссийский студенческий ТЭФИ. Тогда Алексей Текслер предложил создать свою премию для молодежи.





Премия проходит уже второй год. Не обошлось без нововведений: у «Медиасреды» появилась образовательная часть, что очень важно для подрастающих журналистов.





«У нас на Южном Урале очень серьезное журналистское сообщество. Важно получить хорошего наставника, мотивацию и понимать, какой дорогой ты пойдешь дальше. Ребята показали высокий результат», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Финалисты посетили лекции и мастер-классы от ведущих медиаэкспертов и блогеров региона, побывали в редакциях областных СМИ и промышленных предприятиях.





Алексей Текслер лично вручил награды победителям в номинации «Лучшее детское медиа». Среди них — креаторы Челябинска, Копейска и Долгодеревенского.





«Удивляет разнообразие форматов, высокий уровень профессионального мастерства, качественная съемка и креативный подход. Особенно хочется отметить неподдельную честность, искренность и эмоциональность работ. У нас растет достойная смена», — считает зампредседателя правительства региона Сергей Зюсь, который был в жюри и награждал победителей в номинации «Лучший репортаж».

Для победителей конкурса — лучшие награды. Так, юные таланты смогут пройти стажировку в ведущих СМИ региона и получить те профессиональные компетенции, которые им помогут в будущем покорять медиасферу.





«Цель премии — не только определить лучших, а собрать целое сообщество. Ребята смогли пообщаться, услышать региональных и федеральных спикеров, зарядиться от них энергией, идеями, вдохновением и выдавать еще более классный, интересный контент здесь, в Челябинской области»,— подчеркнул министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Основные — 12 номинаций, где определяли победителей в сфере медиа. Юным журналистам вручала награды генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова.





«Для себя отметила, насколько живые, смелые и яркие разговоры между поколениями. Они задают сложные, важные вопросы и получают честные ответы», — говорит Анна Воронова.

Руководитель отметила, что в отрасли есть запрос на профессиональных молодых журналистов.





В этом году особое внимание уделили двум тематическим направлениям. Одна из них — «Навстречу культурной столице» в связи с присвоением Челябинску статуса Культурной столицы 2027 года.

В Год единства народов России, объявленный президентом РФ, для премии учредили специальную одноименную номинацию. В ней оценивали как авторские, так и коллективные материалы. В составе жюри — замгендиректора АО «Обл-ТВ» Дарья Годунова.





«Вы уже огромные и большие профессионалы. Нам однозначно есть чему у вас поучиться. Сделайте контент и для нас, чтобы он был непосредственный, образовательный, и мы могли говорить с вами на одном языке», — обратилась к медийщикам Дарья Годунова.

В этой спецноминации победила школьница из Нагайбакского округа Кира Тихонова. Она создала проект «Дети-детям» — цикл информативных видеороликов о нагайбаках.

«Я сама нагайбачка, и мне очень хочется, чтобы о нас узнали люди. Нас всего пять с половиной тысяч человек на всю Россию. У нас очень интересная культура, традиции, кухня и обряды. Для проекта я беру интервью у жителей нашего посёлка, сама снимаю и монтирую», — поделилась победительница.





На конкурс «Медиасреды» было подано около 300 работ со всего Южного Урала — а это 23 муниципалитета. В финал прошли 100 работ. Это авторские публикации, интервью, репортажи, фотографии, подкасты.



