Челябинские актеры пробуют себя в режиссуре и ставят спектакли в пабе

Новый формат развлечения быстро захватывает город

Небольшое помещение в центре Челябинска. Приглушенный свет, ряды столиков, сцена и барная стойка — все это смешалось здесь. С первого взгляда это обычный паб, вот только за прошедший с открытия год это место превратилось в полноценное театральное пространство, где играют профессиональные актеры, а спектакли ставят режиссеры с многолетним опытом. Корреспондент ИА «Первое областное» попытался узнать, как в городе прижился новый культурный формат и кто идет за спектаклями в паб.

Кто, что и как это работает?

Здесь не работают правила обычного театра: зрители спокойно могут есть во время постановки, снимать игру актеров на телефон и даже выходить к сцене, чтобы поучаствовать в действии. Притом что выступают перед публикой так хорошо знакомые челябинским театралам актеры: Марина Вознесенская, Антон Ребро и Артемий Липовцев из Камерного, Александр Майер из НХТ, Артем Чистяков из Театра кукол, Александр Петрачков из «Манекена», Александр Бауэр, Анна Каймашникова и Кирилл Корнев из драмтеатра. Правда, в этом есть свои нюансы. Очень часто артисты не могут сопоставить свои графики работы: двое заняты в один день, четверо — в другой. А играть в пабе даже без одного героя просто не получится, как и на реальных подмостках.

«Спектакли здесь — это совсем другая форма, у нас идет полное взаимодействие со зрителем. И гости полностью поглощены в происходящее. У нас есть антракты, в которых люди заказывают блюда и едят. Но когда идет действие, они смотрят за действием. И это большая победа для нас, что зритель приходит именно за постановкой», — поделилась актриса Марина Вознесенская.

Кстати, ставят спектакли здесь театральные режиссеры и сами актеры. Работы «Есенин», «Москва — Петушки», «Мастер и Маргарита» подготовил Дмитрий Олейников, гастроспектакль «Вий» — Антон Ребро, «Гамлета» — Артем Чистяков. Пока ставку сделали на знакомую классику. Это продается, это интересно зрителю. Но адаптации необычные — например, кот Бегемот в «Мастере и Маргарите» катается по сцене на самокате.

В Horse Head артисты не проводят все время на сцене: они перемещаются по импровизированному залу, наполненному столиками, подсаживаются к зрителям, спрашивают у них что-то и сетуют на судьбу своего героя. В обычном театре актеры отделены от зрителей, пространство между сценой и залом разделяет их невидимой стеной. Да и четвертую стену до сих пор редко ломают в челябинских театрах. Но в пабе все по-другому. Взаимодействие со зрителями — одна из главных особенностей спектаклей в баре, здесь без этого не получится.

Мы побывали на спектакле «Есенин», который уносит посетителей в три эпохи жизни поэта: юность, годы с Айседорой Дункан и предсмертные годы. Сергея Есенина играет Артем Чистяков: читает стихи, свободно передвигается по всему помещению бара. Марина Вознесенская надрывно исполняет авангардный танец Айседоры. Александр Майер и Александр Петрачков выступают в ролях современников Есенина и наблюдателей за судьбой поэта, поют песни, декламируют знакомые строчки.

Как все начиналось?

Паб с театром внутри заработал в Челябинске год назад на месте ресторана «Шах и мята». До открытия идеологи проекта — Владимир Фиронов и Александр Кравченко — продумывали, что можно разместить и какую создать концепцию, чтобы челябинцам понравилось. Если открыть очередной спорт-бар — то чем тогда выделиться и запомниться? Если ресторан — то, опять же, как привлечь внимание людей? В городе уже хватало заведений, куда приходят просто выпить и поесть. И тогда подсмотрели в Москве формат театра в пабе. В Челябинске на тот момент такого заведения еще не было, хотя вот театральная кофейня уже работала несколько лет.

«Мы понимали, что сегодня ситуация такая, что люди ходят в заведение не просто выпить и поесть, им нужно еще какое-то дополнительное развлечение. Какие-то места сейчас поэтому делают концерты, кто-то проводит стендап. Мы рассматривали вариант с караоке, но остановились на театре в пабе. Это звучит немного абсурдно: театр — культура, а паб — про культуру, но другую — культуру питья. Но мы съездили, посмотрели, как это работает в столице, и поняли, что это может зайти. Мы ведь сильно не отличаемся от театра. Чего греха таить, и там люди в антрактах берут бутербродики и коньячок», — поделился Владимир Фиронов.

Поначалу актеры и режиссеры восприняли предложение играть в пабе скептически: как это драматический артист крупного театра будет опускаться до, грубо говоря, кабака. Кто-то отказался, но были те, кто решил попробовать. Поначалу с сомнением, но после знакомства с площадкой, сценой и всей аппаратурой — с бо́льшим энтузиазмом. По словам Владимира Фиронова, сейчас артисты признаются, что считают такой опыт для себя интересным.

А зрители как отнеслись к эксперименту?

По словам управляющей пабом, Ксении Трушевской, восприятие у челябинцев разное. Кто-то в восторге, а кто-то оказывается озадачен: думали, что придут поесть, выпить и потанцевать, а тут — театр. Но так в городе пытаются популяризировать театральную культуру, особенно для тех, кто «выпал» из культуры на долгие годы. А так они зайдут в паб, попадут на спектакль и, может быть, заинтересуются этой темой, затем пойдут в классические театры.

«Есть гости, которые приходят на один спектакль по несколько раз. И есть заядлые театралы, которые постоянно ходят на спектакли, много чего видели, прекрасно знают актеров, которые у нас выступают. Здесь они смотрят на них с другой стороны, знакомятся с новыми постановками и могут пообщаться и сфотографироваться после выступления, о чем давно мечтали», — рассказал Александр Кравченко.

Планы на будущее

Помимо спектаклей, здесь проходят джазовые вечера, а еще выступления приглашенных коллективов из других городов. В пабе признаются, что открыты к предложениям молодых режиссеров и готовы рассматривать постановки от новых имен челябинской театральной жизни.

Появления других баров или ресторанов с театром внутри в команде не боятся. Говорят, что тут как у обычных театров: каждый будет привлекать публику, каждый будет конкурировать за зрителей. Это лишь подстегивает становиться лучше, придумывать новые формы взаимодействия с людьми и ставить новые спектакли.

«Мы стараемся нести культуру, как бы пафосно это ни звучало. Челябинск — не просто суровый город, как о нас все говорят, наши жители даже в паб ходят за спектаклями. Человек, который пришел к нам, может сказать: „Я был в театре“. А почему от него пахнет алкоголем? Да просто он был в паб-театре», — шутят создатели проекта.