В Челябинске и пригороде с 25 апреля запустят 18 садовых автобусных маршрутов

Из них 13 рейсов будут курсировать по областной столице

Уже в эту субботу, 25 апреля, для южноуральцев запустят сезонные автобусы, следующие к садовым товариществам. Всего будет 18 маршрутов: 13 из них будут курсировать внутри Челябинска, четыре — внутри Копейска, еще один свяжет областной центр с Сосновским округом. Об этом сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

В Челябинске пассажиры смогут воспользоваться маршрутами под номерами 21с, 25с, 38с, 55с, 57с, 60с, 65с, 67с, 70с, 73с, 84с, 90с и 93с. Они свяжут такие точки, как ЧТЗ и ТЭЦ-3, ДК Строителей и СНТ «Ферросад», Чистопольскую и СНТ «Трубопрокатчик 3», Мамина и станцию Межозерная, Чичерина и СНТ «Надежда», железнодорожный вокзал и СНТ «Трубопрокатчик 4», областную больницу и СНТ «Вишневый», ЧТПЗ и Сад Кузнец — 3, ЧМК и СНТ «Авиатор 2», а также центральный автовокзал и СНТ «Градостроитель».

В Копейске сезонные перевозки организуют на четырех направлениях: 12с (от автовокзала к СНТ «Мичурина»), 17с (автовокзал — СНТ «Винзавода»), 27с (автовокзал — СНТ «Дружба») и 28с (автовокзал — СНТ «Дударевская роща»).

На маршрутах 21с, 55с, 57с, 67с, 70с, 90с и 93с обещают выпустить автобусы большого класса. На направлении 38с будут работать машины большого и малого класса. Автобусы только малого класса выйдут на маршруты 25с, 60с, 65с, 73с, 84с и 184. В Копейске на всех четырех сезонных маршрутах пассажиров будут возить автобусы среднего класса.

В новом сезоне есть некоторые изменения. Маршрут 16с, который раньше ходил от ЧМК до Челябэнерго, в этом году обслуживаться не будет. Вместо него пассажиры могут воспользоваться круглогодичным маршрутом 10к, следующим от ЧМК до Агроуниверситета через Челябэнерго. Также изменилась схема работы маршрута 60с: теперь он будет следовать от СНТ «Надежда» до остановки Чичерина. Добраться от Чичерина до СНТ «Вишневый» можно будет на круглогодичном маршруте 95, который идет от Молодогвардейцев до поселка Привилегия.

Сезонные дачные перевозки продлятся до 27 сентября включительно. Все маршруты работают по регулируемому тарифу.