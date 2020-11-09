В Челябинске водитель иномарки скончался в результате ДТП с ПАЗом

Авария произошла рано утром 8 ноября.

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Рано утром 8 ноября, в воскресенье, в Челябинске произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате один из участников движения скончался. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

«8 ноября в 05:20 напротив дома № 49-б по улице Героев Танкограда мужчина, 1971 года рождения, управляя автобусом „ПАЗ-320302“, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю „Фольксваген Пассат“ и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель „Фольксвагена“ — мужчина, 1968 года рождения, от полученных травм скончался в лечебном учреждении»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.