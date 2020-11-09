В этом году в Челябинской области снизилось количество ДТП с пострадавшими

Эксперты составили рейтинг регионов России по аварийности.

Послушать 00:00

В этом году в Челябинской области количество ДТП с пострадавшими заметно снизилось по сравнению с 2019 годом. Однако Южный Урал остаётся одним из регионов, где аварийность по-прежнему высока. Издание «РИА Новости» провело исследование и составило рейтинг регионов России по аварийности. Рассказываем, на каком месте расположилась Челябинская область, кто является лидером рейтинга, а кто — аутсайдером.

Так, Челябинская область в рейтинге по аварийности заняла 39 место. В период с января по сентябрь 2020 года на 100 тысяч автомобилей пришлось 208 ДТП с пострадавшими, что на 6,5% меньше, чем за этот же период в прошлом году. В этих авариях пострадали 110 человек на каждые 100 тысяч населения Челябинской области. Что касается смертности, то на тысячу южноуральцев приходится 65 погибших в ДТП.

В первую пятёрку лидеров рейтинга вошли Чеченская Республика, Свердловская, Ростовская, Томская и Московская области: там на 100 тысяч единиц транспорта произошло от 44 до 112 ДТП. По сравнению с прошлым годом аварийность снизилась с 6,2 до 23,3 процента.

В пятёрку аутсайдеров попали Еврейская автономная область, Омская и Владимирская области, Республика Алтай и Республика Тыва: там с января по сентябрь 2020 года произошло от 298 до 632 ДТП на 100 тысяч единиц транспорта. Причём в Республике Алтай в этом году произошло на 3,6% аварий больше, чем в других регионах-аутсайдерах.

Если говорить о России в целом, то, по данным МВД, в январе—сентябре 2020 года зарегистрировано 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Число пострадавших также уменьшилось: раненых в этом году стало меньше на 10,9%, а погибших — на 2,7%.