В Челябинске за смертельное ДТП с пешеходом суд вынес приговор водителю автокрана

Виновник аварии утверждал, что не остановился из-за неисправности авто.

Послушать 00:00

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор водителю автокрана, насмерть сбившего пешехода прошлым летом. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации авто, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что водитель мог не совершить ДТП, если бы строго соблюдал ПДД и обеспечивал должный уход за автомобилем. Он не пытался остановиться на перекрестке, кроме того, двигался на красный. Также водитель не подал сигналов, чтобы предупредить других участников движения о неисправности автокрана.

Подсудимый признал свою вину частично, пояснил, что не отрицает совершение ДТП по его вине. Однако он ссылался на неисправность, по причине которой не смог затормозить.

«Указанная позиция была опровергнута. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2,5 года», — сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Добавим, что в ходе предварительного следствия были заявлены исковые требования на два миллиона рублей, которые суд удовлетворил частично, в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло 26 июля 2019 года на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера в Челябинске. В результате ДТП водитель автокрана совершил столкновения с несколькими авто, в том числе с маршрутными такси, а также наезд на пешехода. Пострадавший скончался от полученных травм.