Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Челябинске

Водителю рекомендовано амбулаторное лечение.

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В Челябинске столкнулись иномарка и мотоцикл. В результате происшествия пострадал водитель двухколесного транспорта. ДТП произошло в четверг, 5 ноября, днем.

«В 16:00 напротив дома 87 по проспекту Ленина водитель автомобиля „Шкода Рапид“, мужчина 2001 года рождения, при перестроении совершил столкновение с двигающимся попутно мотоциклом „Дукати“, водитель — мужчина 1988 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Мотоциклист получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.