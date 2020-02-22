В Челябинске во время ночных разборок убили подростка

Возбуждено уголовное дело.

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В центре Челябинска в ночь на 22 февраля во время драки погиб 17-летний подросток. Он пытался защитить знакомых девушек от приставаний пьяных мужчин в одном из заведений города, после чего один из зачинщиков драки воткнул в него нож. Также пострадал и друг погибшего, он в данный момент, по предварительным данным, находится в больнице в критическом состоянии — ему задели лёгкое.

Данный факт подтвердили в МВД и Следственном комитете по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство)», — рассказали в Следственном комитете.

Погибшему молодому человеку пытались помочь проходящие мимо люди, потом подоспела бригада скорой помощи, которую вызвали очевидцы.

Погибший был единственным ребёнком в семье, учился в техникуме. Мама мальчика со страницы своего сына в соцсети сообщит о дате похорон. Также семья начала сбор средств на их организацию, ведь, по словам друзей мальчика, мать подростка является инвалидом.