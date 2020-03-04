За убийство мужчины на кладбище осудили жену и сына

Ближайшие родственники «заказали» главу семейства киллеру.

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Молодому челябинцу, «заказавшему» своего отца, его матери и знакомому водителю огласили приговор сегодня, 4 марта, в Челябинском областном суде.

Инцидент произошёл в марте 2018 года. Молодой человек, испытывая личную неприязнь к своему отцу, решился на его убийство. Чтобы самому не «марать руки», он попросил об этом своего друга за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, тот согласился. Заказчик нашел в гараже отца оружие, патроны, а в роли помощницы решил использовать свою мать, которая, кстати, также неприязненно относилась к своему супругу. Обязанностью женщины было сообщать, где находится супруг, чтобы убийца выбрал удобный момент.

Случай подвернулся, когда мужчина со своей супругой находились вблизи Голубого карьера. Женщина сообщила об их дислокации сыну. Он, в свою очередь, наёмному убийце, а подговорённый водитель доставил оружие и киллера на место. Удары пришлись в спину и в голову, мужчина скончался в больнице.

«Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство и рассмотрено в Центральном районном суде Челябинска. Исполнитель осужден статьям „убийство“ и „незаконное приобретение, хранение и использование оружия“ и приговорён к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В судебном заседании подсудимый-сын сообщил, что организовал убийство своего отца в связи с наличием личных неприязненных отношений к нему. Мать и знакомый водитель вину не признали, сообщили, что просто помогали молодому человеку, не зная о его истинных намерениях»,— сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд признал сына виновным по статьям «организация убийства» и «незаконное приобретение, хранение и использование оружия» и назначил ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщину признали виновной в содействии убийству и назначили ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, она взята под стражу в зале суда. Водителя также признали виновным в содействии преступлению и передаче оружия, он проведёт в исправительной колонии строгого режима 10 лет и 6 месяцев.