Мужчину, забившего до смерти новорожденного сына, осудили в Челябинской области

Ему предстоит провести следующее 16 лет в колонии.

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В Челябинской области состоялся суд, который признал виновным отца, убившего своего новорожденного ребенка. 30-летний мужчина осужден по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«Суд установил, что вечером 19 декабря 2019 года в Ленинском районе Челябинска подсудимый находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Там же были его сожительница и их совместный ребенок. Недовольный плачем сына, которому на следующий день должен был исполниться месяц, Скирпичников закрывал ему рот, сжимал шею, бил по голове, затем с силой бросил на пол. Смерть малыша наступила вечером 20 декабря от тупой травмы головы в МАУЗ ГКБ № 9, куда он был доставлен медиками по вызову матери», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Мужчине было назначено наказание в виде 16 лет в колонии строго режима, а также дополнительно год ограничения свободы, после того, как он покинет места лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.