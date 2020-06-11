Не поделилась: житель Сатки пырнул экс-жену ножом за съеденный суп

Женщина поделилась едой с внуком, что не понравилось супругу.

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Житель Сатки проживал в одной квартире с бывшей супругой. К последней частенько захаживал внук, что сильно раздражало мужчину. Последней каплей в терпении экс-супруга стало то, что бабушка накормила ребенка супом, который приготовил он. Не сумев свыкнуться с мыслью, что ему придется остаться голодным, мужчина накинулся на потерпевшую с ножом. Удар пришелся прямо в сердце.

«В очередной раз 10.11.2019 внук пришел в квартиру супругов, съел суп, сваренный обвиняемым. В связи с невозможностью приема пищи, из-за длительного нахождения внука с потерпевшей на кухне, обвиняемый вооружился ножом и нанес удар в область сердца потерпевшей, причинив рану левой боковой поверхности грудной клетки, проникающую в плевральную полость с развитием пневмоторакса», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Женщина осталась жива, а судьбу нападавшего решил суд. Ближайшие 4,5 года он проведет в исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.