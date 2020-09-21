В Челябинске во дворе дома сбили ребёнка

Мальчик получил травмы.

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В минувшую пятницу в Челябинске прямо во дворе одного из домов сбили ребёнка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности происшествия.

«18 сентября в 16:55 на улице Новороссийской, 80 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем „Хонда“, во дворовом проезде совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате происшествия пострадал пешеход — мальчик 2010 года рождения»,— прокомментировали в городском ГИБДД.

Всего за минувшие выходные в Челябинске произошло 116 дорожно-транспортных происшествий. Также выявлено 848 нарушений Правил дорожного движения. 45 человек либо находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования и были отстранены от управления автомобилями. Ещё 13 челябинцев не имели водительских прав.