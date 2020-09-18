Молодого мужчину сбили в Челябинске

От полученных травм челябинец скончался на месте.

Послушать 00:00

Накануне вечером в Челябинске на автодороге произошла трагедия. В результате ДТП погиб пешеход. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Авария произошла 17 сентября в 21:40 на одной из автодорог в районе поворота на посёлок Малая Сосновка. 38-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Хёндай Элантра», не заметил пешехода и сбил его.

«Пешеход — молодой мужчина 1993 года рождения — переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия. В момент трагедии на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, которые могли помочь водителю заранее увидеть пешехода»,— прокомментировала ситуацию инспектор по пропаганде отделения пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по Челябинску Наталья Гриценко.

В Госавтоинспекции напоминают о важности наличия на одежде световозвращающих элементов, поскольку именно они помогают водителям видеть пешеходов в тёмное время суток, а также предотвратить трагедию.