В Челябинске вновь жгут контейнеры для мусора

В сети появились фото и видео горящих баков на Кыштымской, 10.

Это уже второе возгорание на контейнерной площадке по данному адресу. По информации пресс-службы ЦКС, ранее здесь уже были уничтожены огнем 6 баков, в этот раз пожар охватил еще два.

Сайт «Первый областной» уже писал о том, что регоператор по каждому случаю горения контейнеров проводит собственные проверки, а также сообщает о данных фактах в МЧС и правоохранительные органы. Каждый случай рассматривается в отдельности, если доказывается, что это намеренный поджог, начинают искать причастных людей.

Сегодня в Челябинской области предпочтение отдано контейнерам из пластика. Этот выбор сделан из экономических соображений: такие баки дешевле, на их транспортировку также уходит меньше средств. С металлическими контейнерами, которые жители считают более надежными, тоже возникает проблема: с начала года только в Челябинске более 200 были украдены и, по всей видимости, сданы в металлолом. В полицию по факту хищений были направлены заявления. В начале месяца правоохранительным органам удалось задержать двоих южноуральцев. В одном из случаев помогла камера видеонаблюдения, в другом похитителя «поймали за руку».

«В начале августа по подозрению в хищении контейнеров полиция задержала жителя Миасса. Вычислить возможного нарушителя закона удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали госномер авто в момент кражи баков в Советском районе Челябинска. Задержанного проверяют на причастность к нескольким подобным преступлениям. В Металлургическом районе ранее был задержан другой мужчина, который пытался похитить металлические контейнеры с площадки сбора ТКО», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Как стало известно корреспонденту «Первого областного», в эту ночь на Кыштымской, 10 горели не только мусорные баки. В этом же дворе в ночь с 13 на 14 августа сгорели несколько машин. По данным Управления МВД России по городу Челябинску, огнем было уничтожено три автомобиля, в настоящее время по данному факту проводится проверка.