«Спички детям не игрушка»: полиция установила личности поджигателей пластиковых контейнеров

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога мусорных баков на улице Кыштымской.

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Уничтожение мусорных контейнеров в Челябинске оказалось не объявленной войной, а неудачной детской шалостью. Напомним, в августе этого года произошла серия поджогов баков для отходов на улице Кыштымской. Так, только с 9-го по 14-е августа в районе домов № 7 и 10 сгорели 10 контейнеров.

Материалы, собранные службой безопасности ЦКС и сотрудниками МЧС, были переданы в правоохранительные органы.

В ходе расследования происшествия были просмотрены записи камер видеонаблюдения, расположенные поблизости. Благодаря этому было выяснено, кто устраивал поджоги.

«Мусорные контейнеры на улице Кыштымской поджигали подростки. Установить это помогли камеры наружного наблюдения, в объектив которых попал один из эпизодов совершения преступления. На кадрах отчетливо видно, как несколько подростков сначала что-то поджигают, потом бросают в мусорные накопители. Спустя время пластиковые емкости начинают гореть», — сообщили в пресс-службе ООО «ЦКС».

Личности малолетних поджигателей были установлены. Ими оказались десятилетние местные мальчишки. К делу была подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Детей в присутствии родителей опросили, и они рассказали, как происходили поджоги.

«Они покупали спички, одну из них поджигали и помещали в коробок. Когда тот воспламенялся, его бросали в контейнер. Шалости с огнем уничтожили 10 пластиковых емкостей, которые принадлежат региональному оператору. Цена каждого накопителя — 11 тыс. рублей», — рассказал Сергей Жеребин, пресс-секретарь ООО «ЦКС».

Дело об умышленном уничтожении имущества было закрыто, в связи с тем, что поджигатели оказались несовершеннолетними. Теперь за опасные игры своих детей ответят родители. ООО «ЦКС» в настоящее время готовит иск в суд, сумма ущерба оценена в 110 тысяч рублей.