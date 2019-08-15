Неизвестные в Челябинске объявили войну пластиковым контейнерам

За несколько дней на Кыштымской было зарегистрировано несколько пожаров.

С 9 по 14 августа в Курчатовском районе Челябинска контейнерные площадки горели трижды. Объединяет их одно: все они произошли в радиусе 100 метров друг от друга, во дворах 7-го и 10-го домов по улице Кыштымской. В итоге было уничтожено 10 мусорных баков, а также «под разнос» попали три иномарки, припаркованные возле дома № 7.

В пресс-службе регоператора отметили, что сомневаются в случайности этих происшествий. По всем трем фактам материалы были направлены в правоохранительные органы.

За умышленное уничтожение чужого имущества можно попасть за решетку на пару лет, отработать на благо общества 15 дней или возместить ущерб. На Кыштымской «сгорели» 100 000 рублей: цена каждого контейнера — порядка 10 000 рублей.

«В этом году челябинская полиция уже возбудила уголовные дела по фактам умышленных поджогов мусорных контейнеров. Идет расследование. По фактам кражи мусорных емкостей также возбуждены дела, задержаны двое подозреваемых. Выйти на них помогли камеры слежения и показания очевидцев», — сообщили в пресс-службе ЦКС.

Как отмечают в пресс-службе регоператора, раскрытие таких преступлений должно быть выгодно, в первую очередь, самим жителям, так как на месте сгоревших контейнеров начнут образовываться горы мусора, разовьется антисанитария, и посыплются жалобы на грязь и неприятный запах.

«По мере возможности регоператор заменяет емкости на новые из оборотного фонда. Отметим, что с октября 2018 года по настоящее время ООО „Центр коммунального сервиса“ уже установил в Челябинской области около 11 тысяч контейнеров за свой счет. Но делать это до бесконечности невозможно», — отмечает регоператор.

Население просят быть внимательными и сообщать обо всех известных случаях посягательств на мусорные баки.