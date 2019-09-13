ЦКС через суд требует, чтобы челябинцы платили за вывоз мусора

Регоператор по обращению с ТКО направил более 400 исков.

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Южноуральцы, имеющие долги перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса», рискуют получить извещения от судебных приставов. ЦКС уже направил в суды 409 исков, а еще 14 тысячам южноуральцев — претензии с требованием оплатить счета.

Ранее регоператор предоставлял неплательщикам возможность оплатить свои долги без пени до 31 июля. Тем, кто не стал пользоваться «акцией», придется ответить за неуплату по закону.

Если дело дойдет до суда, то после его решения должниками займутся судебные приставы.

«В результате задолжавшему за вывоз мусора придется дополнительно оплатить судебные издержки: госпошлину в размере 200 рублей, которая будет взыскана в пользу истца, и 7% от размера долга, но не менее 1000 рублей. Если же задолженность превышает 10000 рублей, то исполнители решений суда запускают в действие еще одну меру воздействия — ограничивают выезд должника за пределы страны», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦКС.

Деньги с должников будут собирать стандартными способами: с банковских счетов, из зарплаты или путем ареста имущества.

Регоператоры по обращению с отходами в Челябинской области начали работать с 1 января 2019 года. В регионе появилось пять кластеров: Челябинский, Кыштымский, Карабашский, Магнитогорский и Горный. В каждом подрядчик отвечает за вывоз бытового мусора и уборку нелегальных свалок. Также новая схема подразумевает сортировку и переработку ТКО.