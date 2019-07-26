ХК «Трактор» подарит болельщикам две квартиры

Одна из них будет разыграна уже 13 августа.

На традиционном предсезонном турнире, Кубке губернатора Челябинской области, «черно-белые» подарят своим болельщикам новую квартиру. Жилище будет разыграно среди тех, кто купил билеты на любой из матчей Кубка. Заветные квадратные метры будут располагаться в микрорайоне «Академ Riverside».



«Неважно, какие билеты будут куплены: на дневные матчи между гостями, либо же на вечерние матчи с «Трактором». Каждый билет дает право болельщику поучаствовать в розыгрыше квартиры», – рассказал Иванов Евгений, первый заместитель директора ХК «Трактор».

Также во время регулярного чемпионата будет проведен третий по счету розыгрыш квартиры от ЮУ КЖСИ ко Дню рождения хоккейного клуба «Трактор». На этот раз квартира достанется счастливчику в новостройке микрорайона «Парковый».



Возможность стать победителем есть у каждого, кто хотя бы раз посетит домашнюю игру хоккейной команды «Трактор» со 2 сентября по 25 декабря: неважно, являетесь ли вы держателем абонементов или обладателем разового билета. Розыгрыш будет проведен 27 декабря во время матча между «Трактором» и «Спартаком». Самое главное — зарегистрировать купленный билет на сайте парки174.рф и сохранить его розыгрыша», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков.

Напомним, 9 августа состоится традиционный для болельщиков фестиваль «Traktor Open». А уже с 10 по 13 августа пройдёт розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, где и будет разыграна квартира от ООО «Трест Магнитострой». Со 2 августа начнется регулярный чемпионат для ХК «Трактор» игрой с подмосковным «Витязем».