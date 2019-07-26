В Челябинске в страшной аварии пострадали 9 человек и один погиб

Автокран протаранил три маршрутных такси.

В Челябинске в результате ДТП с участием автокрана и маршрутных такси пострадали люди. Ранее говорили о 7 пострадавших и об одном погибшем. Администрация города назвала точное количество пострадавших: 9 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, троих участников осмотрели на месте, но госпитализация им не потребовалась, еще троих отвезли в ГКБ №9 их состояние средней степени тяжести, еще троих госпитализировали в ГКБ №1, где их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение, один пешеход погиб на месте.

Напомним, авария произошла 26 июля, водитель автокрана протаранил 3 маршрутных такси № 218, 66 и 92.