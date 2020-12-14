В Челябинске в результате ДТП пострадал грудничок

Авария произошла в третьем часу ночи в минувшую пятницу.

В минувшую пятницу в Челябинске в ДТП пострадал маленький ребёнок. Кроха-пассажир находился на переднем сиденье и даже не был пристёгнут ремнём безопасности. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

ДТП произошло 11 декабря в 02:30 на улице Сухомесовская напротив дома № 29. 39-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Поло», не справился с управлением и наехал на бетонный столб.

«В результате происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир, 2020 года рождения. В момент ДТП ребёнок находился в салоне автомобиля на переднем пассажирском сиденье, перевозился без использования детского удерживающего устройства, не был пристегнут ремнём безопасности»,— прокомментировали в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится необходимая проверка.

Отметим, в минувшую субботу на дороге пострадал ещё один ребёнок — девятилетняя девочка. Она перебегала дорогу на жёлтый сигнал светофора, когда на неё наехал маршрутный «ПАЗ». Девочка госпитализирована, врачи пока не дают родителям никаких прогнозов.