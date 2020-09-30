Жители аварийных домов в посёлке Роза начали получать ключи от квартир

Новое жильё появилось у 68 семей.

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Коркинцам начали вручать новые квартиры по программе аварийного жилья. 68 семей получили ключи в новостройках по адресу 2-я Эльтонская, 61 и 2-я Эльтонская, 61Б. Ранее они проживали в аварийных домах посёлка Розы по улицам 9 Мая, Зелёная, Серова, 50 лет Октября.



Как сообщили в минстрое Челябинской области, работы выполнялись в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». С переселением жителей Розы поздравила лава Коркинского района Наталья Лощинина. По её словам, они получили жильё в развивающемся мегаполисе и другой, по сравнению с прошлым, уровень жизни.

«Администрацией Коркинского муниципального района был заключен муниципальный контракт с застройщиком в октябре 2019 года на сумму 76 млн. 184 тыс. рублей о приобретении в муниципальную собственность района 68 благоустроенных квартир общей площадью более 2 тыс. квадратных метров. Аварийный жилищный фонд на территории Коркинского района расселяется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств бюджета Челябинской области и бюджета Коркинского муниципального района»,— отметила Наталья Лощинина.

Квартиры семьи получают со всей необходимой отделкой, сантехником и приборами для учёта ресурсов. Также рядом с домами есть необходимы элементы благоустройства, такие как места для парковки и спортплощадки. Сами переселенцы отмечают, что ждали день, когда им отдадут ключи.

«Я даже не ожидала, что квартиры такие замечательные. Прошла по всем комнатам, здесь удобная планировка. Теперь будем переезжать, и жить с удовольствием»,— поделилась впечатлениями одна из новосёлов Татьяна Рыбина.

Отметим, что ранее в эти же дома по программе переселения переехали 143 семьи из Челябинска и 66 семей из Копейска. В минстрое подчёркивают, что до конца этого года планировано расселить 14 000 квадратных метров аварийного жилья.