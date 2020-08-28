ДТП с «перевертышем» сняли жители на северо-западе Челябинска

О пострадавших очевидцы не сообщают.

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Сегодня, 28 августа, на северо-западе Челябинска произошло ДТП. В 13:50 по местному времени, на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского, автоледи поворачивала налево, но не уступила дорогу впереди движущемуся автомобилю, и произошло столкновение.

В результате один из автомобилей перевернулся. О самом ДТП рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

«Водитель „Peugeot“ поворачивал с проспекта Победы налево и не пропустил автомобиль „Kia“, который ехал по главной дороге. За рулем обеих машин были женщины. Автомобили хоть и повреждены, пострадавших нет», — сообщает «Челябинский обзор» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Теперь же женщинам предстоит ремонтировать свои автомобили. Виновницу аварии установят сотрудники ГИБДД.