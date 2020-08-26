Ребенок пострадал во время ДТП в Челябинске

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок. Авария произошла вчера, 25 августа, в 16:25. В Новосинеглазово 13-летняя девочка пыталась перейти дорогу, когда ее сбил автомобиль.

«На улице Челябинская, 17 водитель 1973 года рождения управляя автомобилем „Тойота Порте“ совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход, девочка 2007 года рождения, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, на улице ребенок находился без присмотра взрослых.

Еще одна авария, в которой пострадал пешеход, произошла в Центральном районе Челябинска.

«В 16:00 в Челябинске на улице Коммуны, 139Б, водитель-женщина 1971 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Аква“, при повороте направо в дворовой территории совершил наезд на пешехода переходившего дворовой проезд слева направо по ходу движения автомобиля», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

77-летний пешеход получил повреждения и будет проходить лечение амбулаторно.