/ БМВ перестроился прямо в маршрутку в центре Челябинска

Маршрутное такси после столкновения вылетело на тротуар.

Маршрутка и БМВ не поделили дорогу в центре Челябинска. ДТП произошло вечером 25 июня на пересечении улиц Энгельса и Коммуны, а момент аварии записали камеры видеонаблюдения, установленные «Интерсвязью». На кадрах видно, что маршрутка движется прямо по крайней правой полосе, а водитель БМВ, двигаясь в том же направлении, вдруг решил перестроиться — прямо в маршрутку. Та выехала на тротуар.

25 июня возле дома № 127 по улице Коммуны в 21:30 водитель автомобиля БМВ при перестроении совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем «Ситроен». После этого «Ситроен» совершил наезд на препятствие — урну. — рассказала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Пострадавших в ДТП нет. Оба автомобиля получили механические повреждения.