/ Два человека перевернулись в иномарке в Челябинской области

Их увезли на «скорой».

«Митсубиси Лансер» перевернулся на трассе в Челябинской области. Инцидент произошел на 15 километре автодороги «Кизильское — Бреды — Мариинский» во вторник, 4 июня, в 3 часа ночи, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области. В момент аварии в машине находилось два человека.

На кадрах с места ДТП видны повреждения японской иномарки. У нее разбит передний бампер, а также вылетела правая фара. Кроме того, смят капот и багажник.

Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП водитель, а также 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.