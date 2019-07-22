В Челябинске ушел из дома 18-летний парень

Поиски молодого человека идут уже третьи сутки.

В прошлую пятницу, 19 июля, 18-летний челябинец ушел из дома и вернулся. Об этом сообщила волонтерская организация «Легион-СПАС».

Даниил Ахметзянов вышел из своего дома по улице 250 лет Челябинску, однако после этого родные и близкие его уже не видели. О его местонахождении ничего не известно уже третий день. Из дома молодой человек вышел в зеленой рубашке поло, тёмно-серых шортах и синих кроссовках.

Если вам что-то известно о местонахождении Даниила или вы видеи его на улице, просим сообщить об этом по телефону: 8-951-455-13-17 или 8-900-095-52-67.