В Челябинске бойцы пожарной службы спасли котенка, застрявшего в окне

Животное не висело в оконной раме на 4 этаже.

Жители Челябинска вместе с пожарной службой спасли котенка, застрявшего в окне дома № 25 по улице Марченко. Попавшее в западню животное привлекло к себе внимание прохожих. Несколько часов малыш не мог выбраться из окна, а дверь квартиры никто не открыл. Жители приняли решение обратиться за помощью.

«Позвонили в МЧС и пожарным, они отказались приехать, многие пошли пешком до пожарной части. В итоге, с трудом, но приехали пожарные, достали», — пишет очевидец событий в группе «Регион 74».

Но пользователи не поддерживают автора поста.



«В этом виновны лишь хозяева квартиры. Думайте о том, что в этот момент машина которая приехала спасать кота, могла бы быть куда нужнее», — комментирует пост пользователь Илья Шакиров.

В комментариях к посту жители города напоминают, что открытое на проветривание окно несет смертельную опасность для кошек, которые попадают в пространство между створкой и рамой, а после не могут выбраться оттуда самостоятельно.





