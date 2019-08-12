В Челябинске упали две парапетные плиты: угрозы обрушения здания нет

Управляющая компания взяла под контроль дом, в котором обрушились конструкции.

Пятиэтажный дом в Челябинске, в котором сегодня, 12 августа, утром обрушились плиты, теперь находится под контролем управляющей компании «ДЕЗ Калининского района». С крыши дома упали не плиты перекрытия, как заявляли очевидцы, а несколько парапетных плит.

«Это не плита перекрытия, это две парапетные плиты. Первая уже упала, сейчас место огорожено. Вторая плита еще висит, мы будем ее демонтировать в ближайшее время: сегодня или завтра до конца дня. После демонтажа мы вывезем их с территории дома и начнем проводить восстановительные работы», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» начальник ремонтно-эксплуатационного участка «ДЕЗ Калининского района» Татьяна Колегова.

Отметим, что жильцы дома находятся в безопасности: парапетные плиты не являются несущими для кровли. Угрозы обрушения здания нет.